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В Калгари почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

Общество Материалы 27 февраля 2025 18:46 (UTC +04:00)
В Калгари почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - В городе Калгари канадской провинции Альберта почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что азербайджанская община, проживающая в Калгари, почтила минутой молчания память погибших в геноциде мирных жителей. Выступающие подчеркнули, что этот геноцид является трагедией не только Азербайджана, но и всего человечества, и отметили важность более широкого доведения реалий этой трагедии до мировой общественности. В завершение к мемориальной доске были возложены цветы в знак уважения к памяти жертв геноцида.

Отметим, что на скамье, которая была открыта в 2014 году в парке "Эдворти" в Калгари, установлена мемориальная доска со словами "Памяти жертв Ходжалинской трагедии". Благодаря усилиям членов азербайджанской общины в Калгари срок демонстрации в парке мемориальной доски был продлен еще на 10 лет.

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В Калгари почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
В Калгари почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
В Калгари почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
В Калгари почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
В Калгари почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
В Калгари почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
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