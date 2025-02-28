В израильском городе Кирьят-Бялик почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Кирьят-Бялик, побратиме города Исмаиллы, прошло мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что мероприятие прошло в центре культуры "Бейт а-Ядидут "(Дом Дружбы) при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой и муниципалитета Кирьят-Бялик и при организационной поддержке действующей в Израиле Международной ассоциации Азербайджан-Израиль - АзИз.

На мероприятии исполнительный директор ассоциации АзИз Шауль Симан-Тов поделился своими воспоминаниями о периоде жизни в Азербайджане в начале 90-х годов прошлого века. Он отметил, что возвращение к власти общенационального лидера Гейдара Алиева азербайджанский народ встретил с воодушевлением и надеждой.

Директор Азербайджанского центра культуры в Израиле Егяна Салман рассказала участникам мероприятия о Ходжалинском геноциде и оккупационной политике Армении против Азербайджана.

Президент ассоциации "АзИз" Адам Амилов, заместитель мэра города Кирьят-Бялик Нахум Рахевски подчеркнули, что всегда были рядом с азербайджанским народом.

Мероприятие продолжилось выступлением ансамбля "Севги" - исполнителя на таре и солиста Салмана Рабаева, исполнителя на нагаре Рустама Юнаева и исполнителя мугама Ягуба Мамедова.

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