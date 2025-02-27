Члены экипажа потерпевшего крушение самолета AZAL награждены в Чечне (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил членов экипажа пассажирского самолета AZAL Embraer E190, потерпевшего крушение в декабре 2024 года, медалями "За заслуги перед Чеченской Республикой".

Бортпроводники Айдан Рагимли и Зульфугар Асадов были удостоены высших наград республики, сообщает Trend.

По словам Рамзана Кадырова, они продемонстрировали высокий профессионализм и исключительное мужество.

Он отметил, что они действовали решительно и быстро, пытаясь помочь всем пассажирам в самолете.

"Их самоотверженные действия заслуживают уважения. В память о погибших в авиакатастрофе в Грозном будет установлена мемориальная доска", - сказал Рамзан Кадыров.

Напомним, что принадлежащий ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) самолет Embraer 190-100 IGW, зарегистрированный в государственном реестре под номером 4K-AZ65, потерпел крушение 25 декабря 2024 года при выполнении регулярного рейса J2-8243 из города Баку Азербайджанской Республики в город Грозный Российской Федерации. Пассажирское воздушное судно потерпело крушение недалеко от аэропорта Актау на территории Республики Казахстан. В результате крушения погибли два члена летного экипажа (капитан и второй пилот), старший бортпроводник и 35 пассажиров.

Благодаря высокому профессионализму, отваге и мужеству пилотов, бортпроводников самолет совершил аварийную посадку, вследствие чего удалось спасти жизни 29 человек. Сразу после поступления информации об ожидаемой аварийной посадке в Республике Казахстан были проведены необходимые аварийно-спасательные мероприятия, выжившие были эвакуированы, им была оказана медицинская помощь.