Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 27 февраля в ЗАО “AzerGold” состоялась церемония награждения победителей конкурсов IV Стипендиальной программы, объявленной для студентов высших и средних специальных учебных заведений, а также презентация учебника "Горная топография".

В мероприятии приняли участие председатель правления ЗАО “AzerGold" Закир Ибрагимов, заместитель министра науки и образования Кенан Керимзаде, директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керимов, а также ректоры и студенты высших учебных заведений.

Открывая мероприятие вступительным словом, председатель правления ЗАО “AzerGold” Закир Ибрагимов поздравил очередных победителей стипендиальных программ и пожелал им успехов в учебе и дальнейшей карьерной жизни.

Подробно рассказав о стипендиальных программах, Закир Ибрагимов отметил, что проект реализуется с 2021 года в рамках плана по своевременному привлечению ресурсов по кадровым потребностям, установленного на основе стратегии развития ЗАО.

Было отмечено, что основной целью проекта, охватывающего студентов промышленных и горнодобывающих специальностей, является дальнейшее повышение интереса к образованию, развитие потенциальных знаний и навыков одаренных студентов в условиях практики.

Отметив, что в рамках проекта на сегодняшний день 38 студентов получили стипендии по высшему образованию и 37 студентов по профессиональному образованию, а также были привлечены к производственной практике в ЗАО, Закир Ибрагимов подчеркнул, что также оказывается поддержка данным студентам для начала профессиональной деятельности после окончания вуза в соответствии с потребностью акционерного общества в квалифицированных кадрах.

Заместитель министра науки и образования Кенан Каримзаде, считающий стипендиальные программы важным вкладом в образовательную жизнь студентов, повышение их знаний и навыков, на примере ЗАО “AzerGold” подчеркнул, что такие инициативы, реализуемые в рамках деятельности по корпоративной социальной ответственности субъектов государственного и частного предпринимательства, служат целям, поставленным главой государства в связи с развитием национального образования.

Заместитель министра поздравил победителей и порекомендовал им максимально использовать свой производственный опыт в ходе программы и воспользоваться всеми предоставленными им возможностями для развития в качестве профессионально подготовленных специалистов.

Затем, предоставив информацию об изданной для студентов, обучающихся по профессионально-специальному направлению, книге “Горная топография”, директор Государственного агентства по профессиональному образованию, сообщил, что учебное пособие было переведено и издано с турецкого на азербайджанский язык по инициативе Министерства науки и образования при поддержке ЗАО “AzerGold”. Он отметил, что книга “Горная топография" служит для подготовки студентов профессиональных училищ по современным видам и методам топографических измерений и расчетов в горнодобывающей промышленности. Было отмечено, что книга, изданная тиражом 200 экземпляров, была отправлена ​​в профессиональные учебные заведения, расположенные в Дашкесане и Кедабеке, которые считаются основными горнодобывающими и промышленными регионами нашей страны, а также в город Гянджа.

В завершении победителям конкурсов стипендиальной программы были вручены награды и памятные подарки.

Отметим, что на 2024-2025 учебный год обладателями стипендии “AzerGold” стали 10 студентов, обучающихся по специальностям «Геология», “Горное дело”, “Химическая инженерия”, “Экология” высших учебных заведений, и 2 студента учреждений профессионального образования.

Отметим, что в 2024-2025 учебном году стипендиями “AzerGold” стали 10 студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям “Геология”, “Горная инженерия”, ”Химическая инженерия”, “Экология”, и 2 студента профессиональных учебных заведений. В целях поддержки социальной защиты студентов в рамках программы начато предоставление ежемесячной стипендии каждому из победителей.

В рамках проекта предусмотрено оказание поддержки студентам, участвующим в программе, в начале профессиональной деятельности после ее окончания в соответствии с потребностями акционерного общества в квалифицированных кадрах.