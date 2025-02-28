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Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)

Общество Материалы 28 февраля 2025 10:06 (UTC +04:00)
Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
Фото: AzerGold

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БАКУ/Trend/ - 27 февраля в ЗАО “AzerGold” состоялась церемония награждения победителей конкурсов IV Стипендиальной программы, объявленной для студентов высших и средних специальных учебных заведений, а также презентация учебника "Горная топография".

В мероприятии приняли участие председатель правления ЗАО “AzerGold" Закир Ибрагимов, заместитель министра науки и образования Кенан Керимзаде, директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керимов, а также ректоры и студенты высших учебных заведений.

Открывая мероприятие вступительным словом, председатель правления ЗАО “AzerGold” Закир Ибрагимов поздравил очередных победителей стипендиальных программ и пожелал им успехов в учебе и дальнейшей карьерной жизни.

Подробно рассказав о стипендиальных программах, Закир Ибрагимов отметил, что проект реализуется с 2021 года в рамках плана по своевременному привлечению ресурсов по кадровым потребностям, установленного на основе стратегии развития ЗАО.

Было отмечено, что основной целью проекта, охватывающего студентов промышленных и горнодобывающих специальностей, является дальнейшее повышение интереса к образованию, развитие потенциальных знаний и навыков одаренных студентов в условиях практики.

Отметив, что в рамках проекта на сегодняшний день 38 студентов получили стипендии по высшему образованию и 37 студентов по профессиональному образованию, а также были привлечены к производственной практике в ЗАО, Закир Ибрагимов подчеркнул, что также оказывается поддержка данным студентам для начала профессиональной деятельности после окончания вуза в соответствии с потребностью акционерного общества в квалифицированных кадрах.

Заместитель министра науки и образования Кенан Каримзаде, считающий стипендиальные программы важным вкладом в образовательную жизнь студентов, повышение их знаний и навыков, на примере ЗАО “AzerGold” подчеркнул, что такие инициативы, реализуемые в рамках деятельности по корпоративной социальной ответственности субъектов государственного и частного предпринимательства, служат целям, поставленным главой государства в связи с развитием национального образования.

Заместитель министра поздравил победителей и порекомендовал им максимально использовать свой производственный опыт в ходе программы и воспользоваться всеми предоставленными им возможностями для развития в качестве профессионально подготовленных специалистов.

Затем, предоставив информацию об изданной для студентов, обучающихся по профессионально-специальному направлению, книге “Горная топография”, директор Государственного агентства по профессиональному образованию, сообщил, что учебное пособие было переведено и издано с турецкого на азербайджанский язык по инициативе Министерства науки и образования при поддержке ЗАО “AzerGold”. Он отметил, что книга “Горная топография" служит для подготовки студентов профессиональных училищ по современным видам и методам топографических измерений и расчетов в горнодобывающей промышленности. Было отмечено, что книга, изданная тиражом 200 экземпляров, была отправлена ​​в профессиональные учебные заведения, расположенные в Дашкесане и Кедабеке, которые считаются основными горнодобывающими и промышленными регионами нашей страны, а также в город Гянджа.

В завершении победителям конкурсов стипендиальной программы были вручены награды и памятные подарки.

Отметим, что на 2024-2025 учебный год обладателями стипендии “AzerGold” стали 10 студентов, обучающихся по специальностям «Геология», “Горное дело”, “Химическая инженерия”, “Экология” высших учебных заведений, и 2 студента учреждений профессионального образования.

Отметим, что в 2024-2025 учебном году стипендиями “AzerGold” стали 10 студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям “Геология”, “Горная инженерия”, ”Химическая инженерия”, “Экология”, и 2 студента профессиональных учебных заведений. В целях поддержки социальной защиты студентов в рамках программы начато предоставление ежемесячной стипендии каждому из победителей.

В рамках проекта предусмотрено оказание поддержки студентам, участвующим в программе, в начале профессиональной деятельности после ее окончания в соответствии с потребностями акционерного общества в квалифицированных кадрах.

Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
Награждены победители стипендиального конкурса ЗАО "AzerGold" (ФОТО)
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