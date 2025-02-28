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Проведен тренинг по кибербезопасности для представителей СМИ (ФОТО)

Общество Материалы 28 февраля 2025 15:15 (UTC +04:00)
Проведен тренинг по кибербезопасности для представителей СМИ (ФОТО)
Фото: Bakcell

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Для представителей СМИ был проведен специализированный тренинг, направленный на продвижение темы кибербезопасности. Тренинг, в котором приняли участие около шестидесяти человек, состоялся в рамках партнерства между Bakcell и Агентством инноваций и цифрового развития (ИРИА).

На первой сессии серии тренингов, запланированных на год, представители СМИ получили подробную информацию о ключевых рисках в сфере цифровой безопасности, методах защиты от инцидентов кибербезопасности, а также о роли цифровых медиа в обеспечении информационной безопасности. Участники тренинга также обсудили важные темы, такие как применение искусственного интеллекта в кибербезопасности, защита конфиденциальности данных и риски кибермошенничества.

Председатель Правления Агентства инноваций и цифрового развития (ИРИА) Фарид Османов, подчеркивая важность тренинга, отметил: “Медиа играет важную роль в формировании открытости общества к новшествам и развитию инновационного мышления. В последнее время вопросы кибербезопасности и защиты цифровой экосистемы стали особенно актуальными. Эти тренинги не только помогают представителям СМИ овладеть цифровыми навыками, но и делают их более подготовленными к киберугрозам. В цифровом мире защита безопасной информационной среды в медиа имеет стратегическое значение.”

Следует отметить, что с 2012 года Bakcell ежегодно организует тренинги для представителей СМИ по инновациям и технологиям. В этом году компания впервые провела мероприятия в более широком формате в сотрудничестве с агенством.

Обе организации, продолжая сохранять лидерство в области инноваций в стране, будут регулярно проводить тренинги в течение года. Программа, охватывающая такие важные темы, как искусственный интеллект, цифровизация, кибербезопасность и инновации, предоставит участникам практические знания, позволяющие адаптироваться к современным медиа-трендам в эпоху цифровой трансформации.

О компании Bakcell

Bakcell - это первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания Bakcell предоставляет качественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Компания вносит свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инноваций и решений на основе искусственного интеллекта, являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор азербайджанской экономики.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Проведен тренинг по кибербезопасности для представителей СМИ (ФОТО)
Проведен тренинг по кибербезопасности для представителей СМИ (ФОТО)
Проведен тренинг по кибербезопасности для представителей СМИ (ФОТО)
Проведен тренинг по кибербезопасности для представителей СМИ (ФОТО)
Проведен тренинг по кибербезопасности для представителей СМИ (ФОТО)
Проведен тренинг по кибербезопасности для представителей СМИ (ФОТО)
Проведен тренинг по кибербезопасности для представителей СМИ (ФОТО)
Проведен тренинг по кибербезопасности для представителей СМИ (ФОТО)
Проведен тренинг по кибербезопасности для представителей СМИ (ФОТО)
Проведен тренинг по кибербезопасности для представителей СМИ (ФОТО)
Проведен тренинг по кибербезопасности для представителей СМИ (ФОТО)
Проведен тренинг по кибербезопасности для представителей СМИ (ФОТО)
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