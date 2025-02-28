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ЗАО “Baku Steel Company” провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией (ФОТО)

Общество Материалы 28 февраля 2025 16:00 (UTC +04:00)
ЗАО “Baku Steel Company” провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией (ФОТО)

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Крупнейшая металлургическая компания Кавказа – ЗАО “Baku Steel Company” (далее BSC) – в рамках своих проектов корпоративной социальной ответственности ежегодно организует традиционную акцию по сдаче крови среди сотрудников, направленную на помощь людям, страдающим талассемией и гемофилией.

В этом году при поддержке Республиканского банка крови, действующего при Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики, сотрудники компании добровольно выступили в качестве доноров, продемонстрировав свою поддержку пациентам с талассемией и гемофилией. Председатель Профсоюзного комитета BSC Асиф Аббасов отметил: “Мы стремимся делать все возможное для здоровья будущих поколений и спасения жизней, становясь донорами. Как социально ответственная компания, мы глубоко осознаем значимость этого проекта и готовы всегда поддерживать его, внося свой вклад в инициативу “Жизнь без талассемии””.

Талассемия – это тяжелое наследственное заболевание крови, передающееся генетически от родителей к ребенку. Оно характеризуется нарушением синтеза гемоглобина и хронической анемией. Гемофилия является наследственным заболеванием, связанным с нарушением свертываемости крови.

8 февраля 2005 года первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева, Мехрибан Алиева объявила о запуске в стране проекта “Жизнь без талассемии”. BSC, являясь одним из ведущих промышленных предприятий нашей страны, с большим энтузиазмом поддерживает эту инициативу.

ЗАО “Baku Steel Company” провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией (ФОТО)
ЗАО “Baku Steel Company” провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией (ФОТО)
ЗАО “Baku Steel Company” провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией (ФОТО)
ЗАО “Baku Steel Company” провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией (ФОТО)
ЗАО “Baku Steel Company” провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией (ФОТО)
ЗАО “Baku Steel Company” провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией (ФОТО)
ЗАО “Baku Steel Company” провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией (ФОТО)
ЗАО “Baku Steel Company” провело акцию по сдаче крови для пациентов с талассемией и гемофилией (ФОТО)
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