В Доме Азербайджана в Барселоне почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Доме Азербайджана в Барселоне, Королевство Испания, при организаторстве председателя Общества азербайджанцев в Барселоне Керима Керимова состоялось памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Открывая мероприятие член Общества азербайджанцев Барселоны Чичек Залова подробно рассказала о Ходжалинском геноциде.

Проживающая в Барселоне наша соотечественница, член общества Наиля Адильгызы рассказала о тяжелых днях, пережитых нашим народом, и представила свою композицию "Великое государство", посвященную победе Азербайджана.

В рамках мероприятия были продемонстрированы видеоролики, подготовленные Фондом Гейдара Алиева в связи с Ходжалинским геноцидом, и видеоклип под названием "Великое государство".

Азербайджанский композитор и пианистка Сара Амириан Дилруба, проживающая в Испании, исполнила произведение "Крик", посвященное Ходжалы, написанное для большого симфонического оркестра. Также был показан короткометражный фильм Азербайджанского телевидения о Ходжалы, а на фортепиано было исполнено произведение "Элегия" Фикрета Амирова.

Важно отметить, что работа, проводимая диаспорскими организациями и активистами, играет значительную роль в доведении до международной общественности информации о реальных событиях и исторических фактах Азербайджана.

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