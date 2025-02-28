Проведены учения с подразделениями морской пехоты ВМС Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - С подразделениями морской пехоты Военно-морских сил (ВМС) проведены учения на тему «Бой в условиях глубокого снежного покрова и сильного мороза».

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно сценарию учений, подразделения выполнили задачи по нейтрализации диверсионно-разведывательной группы условного противника.

После уточнения координат укрытий "противника" на основе разведданных морские пехотинцы продвинулись в заданном направлении по заснеженной лесистой местности. Обнаруженная диверсионно-разведывательная группа "противника" была нейтрализована с высоким профессионализмом.

Цель учений состояла в повышении профессионализма личного состава. В ходе учений, проведенных в условиях труднопроходимой местности и в сложных климатических условиях, поставленные задачи были выполнены на высоком уровне с применением боевого опыта, обретенного в ходе успешных боевых операций.

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