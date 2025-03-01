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Скончался военнослужащий азербайджанской армии

Общество Материалы 1 марта 2025 20:58 (UTC +04:00)
Скончался военнослужащий азербайджанской армии
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Скончался военнослужащий азербайджанской армии Рустамов Фаиг Акиф оглу.

Об этом сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

"Подтверждаем факт смерти военнослужащего азербайджанской армии Рустамова Фаига Акиф оглу от острой сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда. По данному факту проводится расследование. Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сообщении министерства.

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