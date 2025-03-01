БАКУ /Trend/ - Скончался военнослужащий азербайджанской армии Рустамов Фаиг Акиф оглу.

Об этом сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

"Подтверждаем факт смерти военнослужащего азербайджанской армии Рустамова Фаига Акиф оглу от острой сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда. По данному факту проводится расследование. Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сообщении министерства.