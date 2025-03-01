В Азербайджане проведено мероприятие, посвященное 107-й годовщине со дня образования Военного института (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось торжественное мероприятие, посвященное 107-й годовщине со дня образования Военного института имени Гейдара Алиева, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На мероприятии с участием руководства Военного института, профессорско-преподавательского состава, офицеров и курсантов, а также других гостей, сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На церемонии было рассказано об истории создания военного учебного заведения и пути его развития. Была отмечена неоценимая роль Военного института в воспитании грамотных, способных и патриотичных офицеров. Выступившие особо подчеркнули образцы мужества и героизма, проявленные выпускниками Военного института в боевых действиях за свободу наших земель, отметили, что в учебном заведении и сегодня воспитывается умная и патриотичная молодежь.

На мероприятии было отмечено, что после возвращения к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане еще более повысилось внимание ко всем сферам, в том числе к науке и образованию. Сегодня в результате успешных реформ, проводимых под руководством достойного преемника Общенационального лидера, Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, созданы все условия для освоения курсантами военных знаний, соответствующих современным стандартам.

Представленный в ходе мероприятия видеоролик, отражающий исторический путь Военного института, был встречен с интересом.

В исполнении Военного оркестра и Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова были представлены музыкальные номера, воспевающие патриотизм.

В заключение была награждена группа сотрудников, отличившихся на военной службе и в учебе.