Развитие женского предпринимательства важно для повышения общественной активности женщин - доклад омбудсмена

БАКУ /Trend/ - Принятие закона "О репродуктивном здоровье", улучшение качества медицинской инфраструктуры и услуг, расширение доступа к возможностям планирования семьи чрезвычайно важны для решения проблем, связанных с социальной защитой женщин.

Как сообщает Trend, эта информация нашла отражение в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) о защите прав человека за 2024 год, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правам человека.

В докладе отмечено, что развитие женского предпринимательства чрезвычайно важно с точки зрения повышения общественной активности женщин, повышения их занятости, обеспечения экономической независимости.

"Поэтому целесообразно расширить инициативы по оказанию экономической поддержки женщинам и предоставлению микрокредитов, привлечению их к обучению в сфере предпринимательства, а также ввести временные специальные меры, такие как квоты", - говорится в докладе.

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