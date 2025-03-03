Извлечение инородных тел из уха должно осуществляться только врачом - Минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Извлечение инородных тел из уха должно осуществляться только врачом.

Как сообщает Trend, об этом говорится в интервью врача-оториноларинголога НИИ педиатрии им. К.Я. Фараджевой Минздрава Азербайджана Гюльшан Гадирли.

Представляем интервью:

- Что следует делать, если в ушном канале у ребенка остался инородный предмет?

- Попадание инородных тел в ухо может быть вызвано такими причинами, как наружный отит, скопление ушной серы, дискомфорт, случайное попадание, детские шалости и любопытство.

У детей старшего возраста могут отмечаться боли в ушах, беспокойство и раздражительность, а у детей младшего возраста — выделения из уха, боль в ушах и кашель.

Живые насекомые редко попадают в наружный слуховой проход, вызывая дискомфорт и шум. Если канал полностью закупорен, иногда может возникнуть боль и потеря слуха.

У младенцев и чувствительных подростков для удаления инородного тела требуется общая анестезия. Живые инородные тела в наружном слуховом проходе следует нейтрализовать местной анестезией, маслом или спиртовым раствором. Посторонние предметы из растительного материала не должны соприкасаться с водой, так как при контакте с водой они разбухают. Острые посторонние предметы и инструменты могут повредить барабанную перепонку. Извлечение инородных тел из уха должно осуществляться только врачом.

- Что является причиной шума в ушах у детей каждый раз, когда они принимают душ?

- Накопление ушной серы — это состояние, вызванное скоплением ушной серы в ушном канале, которое временно ухудшает слух. Ушная сера может быть твердой или мягкой и обычно выводится из слухового прохода наружу при жевательных движениях. Закупорка происходит при чрезмерном выделении ушной серы. Жесткие волосы, слущивание эпителия, экзоцитоз, слуховые аппараты, остеома и узкий слуховой проход — вот некоторые из факторов, которые увеличивают секрецию ушной серы. Потеря слуха происходит, когда слуховой проход полностью заблокирован. Могут возникнуть шум в ушах, рефлекторный кашель, головокружение и боль в ушах. Во время принятия душа или плавания вода попадает в ушной канал, и он блокируется, вызывая симптомы шума в ушах и заложенности уха.

Заложенность ушей устраняется врачами. Ушные капли размягчают серу и способствуют ее естественному выведению.

- При каких случаях у детей возникает острый наружный отит?

- Наружный отит - острое воспаление наружного слухового прохода. Основными симптомами являются боль в ушах, потеря слуха и зуд в ушах. Чаще всего это заболевание встречается у детей, которые растут в жарком и влажном климате, занимаются плаванием и имеют проблемы с кожей. Его также называют отитом пловца, поскольку оно чаще встречается у пловцов. В основном это односторонний процесс. Высокая температура и влажность окружающей среды, мацерация кожи, вызванная погружением в воду, а также местная травма вызывают острый наружный отит.

Обычно после купания у детей возникает зуд в одном или обоих ушах. Острая боль начинается параллельно с чувствительностью в ухе. Боль в ухе резко усиливается при движении уха. Может возникнуть отек, который полностью перекроет наружный слуховой проход, что приведет к потере слуха. При осмотре наружный слуховой проход закрыт отеком и очень чувствителен; движение ушной раковины усиливает боль. Лимфаденопатия может наблюдаться спереди от козелка.

При легком и умеренном наружном отите важно очистить слуховой проход и применить растворы антибиотиков, антисептиков или уксуса. Если слуховой проход сильно опух, необходимо использовать лечебные тампоны.

- Что такое острое воспаление барабанной перепонки?

- Экзема уха - распространенное заболевание, особенно среди детей. Может возникать как изолированное заболевание или как локальное проявление генерализованной формы экземы. Причинами экземы могут быть экссудативный диатез, конституциональные аномалии, нарушения питания и обмена веществ у детей, а также индивидуальная непереносимость некоторых лекарственных препаратов. Иногда солнечный свет может также вызывать экзему. К местным причинам относятся гнойные выделения из уха.

Экзема может быть острой или хронической. При острой экземе процесс захватывает слуховой проход и наружный слуховой проход. Вначале кожа краснеет и опухает, что сопровождается зудом и чувством жжения. Повышение температуры случается редко. Зуд ухудшает течение заболевания и способствует повреждению воспаленной кожи. Вскоре образуются абсцессы с серозным содержимым. Когда они лопаются, после себя оставляют водянистую поверхность. Позже образуется корочки.

В некоторых случаях, если экзема вызвана вышеперечисленными распространенными заболеваниями, процесс затягивается и наблюдается хроническое течение. Хроническая экзема характеризуется распространением процесса на все слои кожи. В этом случае происходит деформация слухового прохода. На разных участках кожи образуются трещины, покрытые гноем, из-под которых сочится гноевидная жидкость. Когда процесс распространяется на слуховой проход, он сужается. В некоторых случаях отмечается образование чешуек в виде толстых трещин, покрывающих кожу.

Диагностика экземы несложна. Экзему следует отличать от рожистого воспаления, перихондрита ушной раковины и диффузного наружного отита. Прогноз при острой экземе благоприятный. Хроническая экзема, как известно, является рецидивирующим незаразным заболеванием. При лечении экземы необходимо учитывать и воздействовать на эндогенные и экзогенные факторы.

Перихондрит и хондрит — это инфекции хряща, обычно вызванные травмой или хирургическим вмешательством в хрящ. Основными жалобами являются боль и сильный зуд в наружном слуховом проходе. Кожа над мочкой уха чувствительна, опухла и отёчна. В тяжелых случаях на пораженном участке образуется корочка.

- Когда применяются КТ и МРТ при заболеваниях наружного уха?

- Злокачественный (некротизирующий) наружный отит – это заболевание наружного уха, которое представляет собой потенциально смертельную инфекцию, поражающую наружный слуховой проход, височную кость и основание черепа. Заболевание начинается в наружном слуховом проходе и прогрессирует в остеомиелит височной кости. Со временем болезнь может повреждать некоторые черепные нервы.

КТ и МРТ являются наиболее точными методами визуализации для диагностики и мониторинга злокачественного среднего отита. Для визуализации в основном используется высокорезонансная компьютерная томография. По мере прогрессирования заболевания наблюдается помутнение мастоидита (гнойное воспаление слизистой оболочки и костной ткани сосцевидного отростка), деструкция барабанного кольца, остеомиелит наружного слухового прохода.

По мере распространения заболевания на основание черепа появляются симптомы остеомиелита височной кости и основания черепа. На КТ видны эрозия и истончение костей. При компьютерной томографии в основном выявляется наличие деминерализации костей на уровне 30-ти и более процентов. КТ полезна для обнаружения эрозий лицевого канала, яремного отверстия, каротидного канала и внутрикостных микроабсцессов.

МРТ в основном полезна для оценки распространения внекостной инфекции. МРТ, МРТ-ангиография и МРТ-венография используются для выявления твердой мозговой оболочки и основания черепа, абсцесса мозга, черепных нервов, сосудистых пролифераций и тромбоза синусов.

- Какой используется тест для оценки слуха у младенцев?

- Основной целью скрининга слуха у новорожденных является выявление на ранней стадии и начало реабилитации детей, родившихся с потерей слуха.

К факторам риска относятся кровнородственный брак, инфекционные заболевания, перенесенные матерью во время беременности, токсоплазмоз, краснуха, хламидиоз, цитомегаловирус, герпес, преждевременные роды до 35-ти недель, масса тела при рождении менее 1500 граммов, нахождение в кувезе, патологическая желтуха, прием антибиотиков группы аминогликозидов и др.

Скрининг новорожденных проводится с третьего по 28-й день жизни. Период от рождения до трех лет важен с точки зрения развития речи и языка у детей. Потеря слуха не обнаруживается вовремя, если не проводится скрининг слуха. Семьи, чьи дети не прошли скрининг, могут заметить потерю слуха лишь в возрасте 18 месяцев ребенка. Слуховые аппараты следует начинать носить, если потеря слуха подтверждается в возрасте 6-ти месяцев.