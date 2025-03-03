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Кто он - новый исполнительный директор AZCON? - досье

Общество Материалы 3 марта 2025 18:02 (UTC +04:00)
Кто он - новый исполнительный директор AZCON? - досье

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Шахин Тофиг оглу Бабаев назначен исполнительным директором Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON).

Шахин Тофиг оглу Бабаев, 1988 года рождения, который до этого назначения был заместителем министра цифрового развития и транспорта, является выпускником Азербайджанского государственного экономического университета, сообщает в понедельник Trend,

С 2011 года работал в Сумгайытском технологическом парке, в 2012-2021 годах занимал должность главы финансового департамента "Азеркосмос", в 2023 году был назначен советником министра цифрового развития и транспорта. Является членом Международной ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA).

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