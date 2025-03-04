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На территории у т/ц "Абшерон" в Баку организованы автовокзальные услуги

Общество Материалы 4 марта 2025 16:43 (UTC +04:00)
На территории у т/ц "Абшерон" в Баку организованы автовокзальные услуги

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - С 4 марта со стороны ООО "Azerbaijan Ground Service" на территории у торгового центра "Абшерон" организованы автовокзальные услуги.

Об этом говорится в сообщении Бакинского международного автовокзального комплекса, передает Trend.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить упорядоченную деятельность в сфере пассажирских перевозок на территории у торгового центра и на прилегающих территориях. Отсюда будут обеспечены поездки в основном в направлении южного и западного регионов страны.

Перед поездкой все автобусы будут проходить техобследование, а водители - медосмотр. Автобусы, выходящие на линии, будут контролироваться в режиме реального времени.

Граждане могут купить билеты через портал biletim.az и в кассах.

На территории, оборудованной информационными панелями и системами безопасности, созданы удобные залы ожидания для пассажиров, стоянки и объекты общественного питания.

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