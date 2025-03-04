Азербайджан и Казахстан укрепляют сотрудничество в сфере высшего образования - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Казахстан укрепляют сотрудничество в сфере высшего образования, расширяя академические связи и научные исследования.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе круглого стола в университете ADA, посвященного развитию партнерства между двумя странами.

Министр отметил, что особое внимание уделяется интернационализации вузов, академическим обменам и культурному диалогу: "Мы должны сосредоточиться на обменах, культурном диалоге и взаимодействии нового поколения".

По его словам, университеты в первую очередь должны быть сосредоточены на науке и исследованиях. Несмотря на существующие рейтинги и показатели, ключевым фактором остается генерация новых знаний и их передача будущим поколениям.

Министр также отметил, что в рамках мероприятия между университетами Азербайджана и Казахстана будут подписаны соглашения и протоколы о сотрудничестве. Также стороны договорились разработать совместный план действий, который позволит ежегодно отслеживать количество проведенных совместных исследований, опубликованных научных работ и реализованных академических инициатив.

"Мы стремимся перейти от исключительно культурного и политического взаимодействия к созданию реального академического сообщества. Основной фокус нашей работы - это наука и исследования, и важно, чтобы в этой сфере происходила реальная работа", - подчеркнул Амруллаев.