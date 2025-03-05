Водные ресурсы Восточного Зангезура и Карабаха составляют 24% внутренних водных ресурсов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Водные ресурсы рек Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов в объеме 2350 млн кубометров составляют 24% внутренних водных ресурсов страны, и их использование имеет большое значение в решении проблемы дефицита воды.

Как сообщает Trend, об этом на пресс-конференции Службы государственного контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) заявил начальник отдела кадастра и учета Рафиг Вердиев.

Он отметил, что реконструируются Ширванский и Карабахский оросительные каналы, берущие свое начало от Мингячевирского водохранилища.

"Кроме того, ведутся работы по реконструкции 20 оросительных каналов, 1 гидроузла и 1 коллектора. В то же время в условиях ограниченности водных ресурсов и растущего спроса во всех секторах расширяется применение водосберегающих технологий, а также очистка и использование сточных вод. Также в стране реализуется пилотный проект в области производства питьевой воды путем опреснения морской воды", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!