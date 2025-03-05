В Баку прошла международная конференция на тему цифровизации и промышленной безопасности в сфере энергетики

БАКУ /Trend/ - 4 марта при организации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялась международная конференция на тему "Цифровизация, промышленная безопасность и закупки в сфере энергетики".

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Отмечается, что сначала участники мероприятия почтили в Аллее почетного захоронения светлую память основателя современного азербайджанского государства, автора новой энергетической стратегии страны общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к его могиле. Также участники мероприятия, посетив Аллею шехидов, возложили цветы к могилам шехидов, отдавших свою жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

На конференции были заслушаны выступления президента SOCAR Ровшана Наджафа, председателя правления «КазМунайГаз» Асхата Хасенова, генерального директора компании «Татнефть» Наиля Маганова и председателя правления компании «Узбекнефтегаз» Баходиржона Сидикова.

Затем состоялась церемония подписания четырехсторонних и двусторонних документов между SOCAR Азербайджанской Республики, «КазМунайГаз» Республики Казахстан, «Татнефть» Российской Федерации и «Узбекнефтегаз» Республики Узбекистан.

В рамках конференции также были организованы панельные дискуссии на темы «Разработка и применение новых стандартов в нефтегазовой отрасли», «Современные подходы к ликвидации чрезвычайных ситуаций и значение совместных групп реагирования», «Консорциум открытых цифровых решений для нефтегазовой отрасли - единая инженерная среда», «Принципы, этапы применения и преимущества совместной закупочной деятельности». В ходе обсуждений был проведен широкий обмен мнениями по темам.

В завершение было сделано памятное фото, говорится в информации SOCAR.

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