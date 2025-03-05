Чрезмерная негативная реакция на результаты экзамена может вызвать проблемы - психолог

БАКУ /Trend/ - Некоторые родители представляют своим детям плохие результаты экзаменов как "разрушение их жизни". Такой подход серьезно влияет на психологию их детей и нарушает их эмоциональную устойчивость.

Как сообщает Trend, об этом сказал клинический психолог Клинической психиатрической больницы № 2 министерства здравоохранения Азербайджана, психотерапевт Ровшан Наджафов во время прямого эфира на официальной странице минздрава в Instagram.

«Это приводит к сильному стрессу, депрессивным мыслям и углубляющейся потере мотивации. Молодой человек не чувствует своей ценности, его уверенность в себе снижается, у него появляется страх потерпеть неудачу. Чрезмерно негативная реакция на результаты экзамена может привести к таким проблемам, как депрессия, потеря мотивации и даже социальная изоляция. В случае, если молодые люди воспринимают неудачу на вступительном экзамене как "конец своей жизни", они могут быть склонны к рискованному поведению. Более того, такой подход заставляет их жить только ради идеальных результатов, бояться неудач и постоянно сравнивать себя с другими. Родители должны показать своим детям, что их ценность не "измеряется" академическими результатами", - сказал он.

Психотерапевт добавил, что при правильном подходе каждая неудача становится опытом, и молодые люди учатся более уверенно справляться с жизненными трудностями.

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