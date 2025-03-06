Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В село Гасанриз Агдеринского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

Общество Материалы 6 марта 2025 12:27 (UTC +04:00)
В село Гасанриз Агдеринского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

ТЕРТЕР /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, переселенцами в село Гасанриз стали семьи, ранее временно проживавшие в различных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село переселяется 25 семей – 75 человек.

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, проживают около 40 тысяч человек, занятых в реализации проектов, проводимых в этом регионе, а также выполняющих служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, работающих в возобновивших свою деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности, энергетики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В село Гасанриз Агдеринского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В село Гасанриз Агдеринского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В село Гасанриз Агдеринского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В село Гасанриз Агдеринского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В село Гасанриз Агдеринского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В село Гасанриз Агдеринского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости