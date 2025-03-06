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Отчет Кабинета министров Азербайджана за 2024 год поступил в Милли Меджлис

Общество Материалы 6 марта 2025 11:43 (UTC +04:00)
Отчет Кабинета министров Азербайджана за 2024 год поступил в Милли Меджлис

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Отчет о деятельности Кабинета министров Азербайджана за 2024 год поступил в Милли Меджлис (парламент).

Как сообщает в четверг Trend, ожидается, что отчет будет представлен на пленарном заседании парламента на следующей неделе.

В отчете отражена работа правительства за прошедший год, включая деятельность Кабинета министров.

Отметим, что в соответствии с частью 1 Конституционного закона "О дополнительных гарантиях права решения вопроса доверия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Кабинету министров Азербайджанской Республики" Кабмин ежегодно отчитывается о своей деятельности на пятом заседании весенней сессии Милли Меджлиса.

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