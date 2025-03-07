БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличиваются штрафы за нарушение правил воинского учета.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках и закону "О воинской обязанности и военной службе", которые обсуждались сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, невыполнение гражданами обязанностей по постановке на воинский учет, предусмотренных законом "О воинской обязанности и военной службе", влечет штраф на сумму сто манатов. Это касается неявки в соответствующий орган исполнительной власти для постановки на воинский учет по месту жительства в течение 7 дней после перевода в запас; военнообязанных и призывников, которые меняют место жительства на срок более 3 месяцев и не снимаются с воинского учета по месту жительства, не становятся на воинский учет по новому месту жительства; военнообязанных и призывников, которые меняют место жительства и не уведомляют соответствующий орган исполнительной власти, в котором они состояли на воинском учете, в течение 10 дней.

За исключением случаев, предусмотренных статьей 604 настоящего Кодекса, в случаях, предусмотренных законом, неявка в соответствующий орган исполнительной власти для призыва на действительную военную службу, медицинского обследования (медицинского освидетельствования), в воинские части или на соответствующие сборы без уважительных причин влечет наложение штрафа в размере от трехсот до пятисот манатов или, в зависимости от обстоятельств дела, наказание в виде общественных работ на срок от ста шестидесяти до двухсот сорока часов с учетом личности виновного.

Лицо, совершившее вышеуказанное административное правонарушение, освобождается от административной ответственности по прибытии в орган (учреждение), установленный соответствующим органом исполнительной власти, до принятия судом решения.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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