Повышается штраф за уклонение от первичного воинского учета в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличиваются штрафы за уклонение от первичного воинского учета.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках и закону "О воинской обязанности и военной службе", которые обсуждались сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, граждане, подлежащие первичному воинскому учету, будут оштрафованы на сумму в сто манатов за неявку в соответствующий орган исполнительной власти без уважительных причин в срок, указанный в личном призывном листе для постановки на учет.

Согласно действующему законодательству, применяется штраф в размере 30 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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