В Азербайджане увеличивается штраф за необеспечение реализации мероприятий по мобилизации

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за необеспечение реализации мероприятий по мобилизации на органы государственной власти и органы местного самоуправления, предприятия, ведомства и организации будет налагаться штраф до 700 манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, за несвоевременное информирование и необеспечение в срок доставки военнослужащих в призывно-сборные пункты или воинские части должностными лицами соответствующих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления предприятий, ведомств, организаций, независимо от форм собственности, будет применяться штраф в размере от 400 до 600 манатов.

Согласно действующему законодательству предусмотрен штраф от 200 до 300 манатов.

Кроме того, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, будут оштрафованы на сумму от 500 до 700 манатов за неисполнение возложенных на них обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с законом "О мобилизационной готовности и мобилизации в Азербайджанской Республике". В настоящее время данный штраф составляет от 250 до 350 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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