В Азербайджане увеличивается штраф за утерю документов по воинскому учету

БАКУ /Trend/ - Увеличиваются штрафы за умышленное порчу или утерю документов по воинскому учету.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, призывники и военнообязанные будут предупреждены или оштрафованы на сумму 200 манатов за умышленное порчу или утерю военного билета или удостоверения о первоначальном воинском учете.

Согласно действующему законодательству, сейчас действует предупреждение или штраф в размере 50 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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