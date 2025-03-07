В Азербайджане устанавливаются штрафы за непредоставление сведений о бенефициарном владельце юридического лица

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются штрафы за непредставление сведений и документов о бенефициарном владельце юридического лица.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, непредоставление информации о бенефициарном владельце юридического лица, то есть непредоставление достоверной, точной и актуальной информации о бенефициарном владельце иностранного юридического лица, а также представительства или филиала иностранного юридического лица органу (учреждению), определяемому соответствующим органом исполнительной власти, в случаях и порядке, предусмотренных законом Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", за непредставление юридическим лицом, а также представительством и филиалом иностранного юридического лица в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, в установленные законом сроки сведений о бенефициарном владельце должностные лица будут оштрафованы в размере от 1000 до 2000 манатов, а юридические лица - от 2500 до 3000 манатов.

За непредоставление подтверждающих документов в отношении бенефициарного владельца юридического лица в течение срока, предусмотренного законом Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", должностным лицам грозит штраф в размере от 1000 до 2000 манатов, юридическим лицам - от 2500 до 3000 манатов.

За непредоставление юридическим лицом информации об изменении сведений в государственном реестре юридических лиц в отношении бенефициарного владельца предусмотрены штрафы: для должностных лиц – от 200 до 300 манатов, для юридических лиц – от 500 до 700 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!