В Азербайджане за переход железной дороги вне установленного места будет наложен штраф

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются штрафы за нарушение водителями транспортных средств правил проезда через железнодорожные переезды.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно предложенным изменениям, за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды или проезда транспортных средств за пределами железнодорожных переездов будет наложен штраф в размере 200 манатов.

За повторное совершение вышеуказанной ошибки лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в силу постановления об административном взыскании право на управление транспортным средством будет ограничено сроком от 3 до 6 месяцев.

За причинение легкого телесного повреждения здоровью потерпевшего в результате вышеуказанного проступка будет наложен штраф в размере 300 манатов или ограничение права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года.

Кроме того, пешеходы будут оштрафованы на сумму 40 манатов за пересечение железной дороги вне мест, установленных для пешеходного перехода.

За нарушение правил дорожного движения возницей (управляющим повозкой) и перегонщиком скота будет применен штраф в размере 80 манатов. В соответствии с действующим законодательством предусмотрен штраф в размере 40 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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