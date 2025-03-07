В Азербайджане устанавливаются штрафы за импорт электрических ламп накаливания мощностью 25 Вт и выше

БАКУ /Trend/ - Устанавливаются штрафы за импорт, производство или продажу электрических ламп накаливания мощностью 25 Вт и выше.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно предлагаемой поправке, импорт, производство или реализация электрических ламп накаливания мощностью 25 Вт и более, которые могут использоваться для освещения в цепи переменного тока, за исключением ламп накаливания, предназначенных для специального использования в производственных процессах и изделиях, основным назначением которых не является освещение, влечет конфискацию электрических ламп накаливания, являющихся непосредственным объектом административного правонарушения, и наложение штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 1500 манатов, а на юридических лиц - от 3000 до 4000 манатов.

За повторное совершение нарушения лицом, получившим административный выговор, в течение одного года со дня вступления в силу постановления об административном выговоре с конфискацией электрических ламп накаливания, являющихся непосредственным объектом административного правонарушения, должностные лица подлежат штрафу в размере от 1 500 до 2 000 манатов, юридические лица - от 4 000 до 5 000 манатов .

Если поправка будет одобрена, она вступит в силу с 1 января 2026 года в отношении ламп накаливания мощностью 60 Вт и выше и с 1 июля 2026 года в отношении ламп накаливания мощностью от 25 Вт (включая 25 Вт) до 60 Вт.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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