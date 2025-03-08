В Азербайджане ликвидируется ООО "Lider Prodakşn"

БАКУ /Trend/ - ООО "Lider Prodakşn", являющееся дочерней компанией ООО "Lider TV и Radio-Azərbaycan", ликвидируется.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, кредиторы могут в течение двух месяцев заявить свои требования по адресу: г. Баку, Ясамальский район, ул. Шафаята Мехтиева, дом 83/23, квартира 83/23.

Отметим, что ООО "Lider Prodakşn" было зарегистрировано в 2008 году. Законным представителем компании с уставным капиталом в тысячу манатов является Алиев Адалят Гусейн оглу.

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