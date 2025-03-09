В Азербайджане прошли выпускные экзамены для учащихся XI классов

БАКУ /Trend/ - 9 марта Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел итоговый экзамен по уровню полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ, планировалось участие в экзамене 58 732 учащихся.

С завтрашнего дня начнется обработку протоколов экзаменов и бланков ответов.

По предварительной информации, 3 человека были отстранены от экзамена в связи с обнаружением у них мобильных телефонов. Один из наблюдателей был отстранен от экзамена за попытку помочь участникам. По вышеуказанным случаям ведется расследование.

В связи с тем, что проверка предложенных на экзамене заданий открытого типа, требующих письменного ответа, требует времени, ожидается, что результаты будут объявлены в течение ближайших 6 недель.