Армения уже 5 месяцев не забирает тело женщины армянского происхождения, умершей в Ханкенди - замначальника СГБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения уже почти пять месяцев не высказывает своей позиции по вопросу передачи тела женщины армянского происхождения, скончавшейся в Ханкенди.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня заместитель начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Шарафет Гасанов, во время выступления на презентации "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести в Азербайджанской Республике".

"Несмотря на то, что армянская сторона и дети Агасян Веры Варашаковны 1954 года рождения были уведомлены через Международный комитет Красного Креста о ее смерти 20 октября 2024 года по месту жительства в городе Ханкенди из-за болезни, а также несмотря на проведение всех необходимых процедур для передачи тела, армянская сторона на протяжении почти 5 месяцев не выразила никакой позиции по этому вопросу. В феврале текущего года данный вопрос был напрямую доведен до сведения армянской делегации во время встречи на границе без посредников, однако реакции по-прежнему нет",- добавил он.

Отметим, что сегодня Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана проводится презентация "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести в Азербайджанской Республике" Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (International Commission on Missing Persons - ICMP).

В мероприятии, проходящем в Баку принимают участие члены и сотрудники рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайдана, высокопоставленные представители Международной комиссии, депутаты, руководящие лица соответствующих государственных органов, представители НПО и СМИ.

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