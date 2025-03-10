Более 11 тысяч доноров сдали биологические образцы для идентификации пропавших без вести - Шарафет Гасанов

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 марта было собрано и систематизировано более 11 тысяч биологических образцов от доноров, имеющие родственные связи с более чем 3 700 пропавшими без вести.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня заместитель начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Шарафет Гасанов, во время выступления на презентации "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести в Азербайджанской Республике".

По его словам, ДНК-профили собранных биологических образцов извлекаются и архивируются в центре генетических исследований Главного военно-медицинского управления СГБ.

Он отметил, что с февраля 2021 года на освобожденных от оккупации территориях начались интенсивные поиски захоронений пропавших без вести, раскопки, эксгумация и процесс идентификации обнаруженных останков.

"Согласно последней информации, были обнаружены останки, предположительно принадлежащих 688 пропавшим без вести. Останки были определены по 3 направлениям:

- эксгумированы останки 192 человек из могил неизвестных шехидов, погибших во время Первой Карабахской войны, на 23 кладбищах, расположенных на территории 15 городов и районов республики.

- на основании результатов судебной молекулярно-генетической экспертизы останков, найденных до сих пор, были установлены личности 165 человек, пропавших без вести в Первой Карабахской войне.

- их личности были обнародованы, тела переданы семьям, и были проведены захоронения в соответствии с требованиями законодательства и национально-религиозными традициями",- добавил он.

Отметим, что сегодня Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана проводится презентация "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести в Азербайджанской Республике" Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (International Commission on Missing Persons - ICMP).

В мероприятии, проходящем в Баку принимают участие члены и сотрудники рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайдана, высокопоставленные представители Международной комиссии, депутаты, руководящие лица соответствующих государственных органов, представители НПО и СМИ.

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