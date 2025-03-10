Назван источник финансирования проекта "Онлайн Азербайджан"

БАКУ /Trend/ - Проект "Онлайн Азербайджан" был осуществлен за счет внутренних ресурсов ООО "Aztelekom" и привлеченных кредитов.

Об этом сказал сегодня на отчетном мероприятии ООО "Aztelekom" главный операционный директор ООО "Azercell" Турал Пирвердиев, сообщает Trend.

Он отметил, что в ходе реализации проекта были использованы и бенчмарки других стран.

"Мы провели исследование рынка в Турции, России и других странах. В целом проект выполнен оптимально в том объеме, на который мы нацелены", - сказал Пирвердиев.

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