Азербайджан улучшил позиции по показателю средней скорости интернета

БАКУ /Trend/ - Азербайджан по средней скорости интернета после 2021 года поднялся на 30 позиций среди 154 стран.

Об этом на мероприятии под названием "Онлайн Азербайджан - новый этап в цифровизации" сказал исполняющий обязанности генерального директора ООО "Aztelekom" Гасан Омаров, сообщает Trend.

Он отметил, что тем самым страна поднялась на 91-ю строчку рейтинга.

"В Индексе развития электронного правительства ООН Азербайджан за 1 год поднялся на 9 позиций, заняв 74-е место среди 193 стран. Азербайджан впервые вошел в высшую категорию в рейтинге цифрового управления, набрав 0,76 балла, что является самым высоким показателем в истории страны", - отметил Г.Омаров.

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