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Скорость интернета в Азербайджане увеличилась в три раза за последние 3 года - ИКТА

Общество Материалы 10 марта 2025 16:23 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - За последние 3 года скорость интернета в Азербайджане увеличилась в три раза.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня заявил заместитель председателя правления Агентства информационно-коммуникационных технологий Азербайджана (ИКТА) Джейхун Гусейнзаде в интервью журналистам.

"В рамках проекта "Онлайн Азербайджан" использование технологий GPON в стране достигло 100 процентов. Технология GPON обладает способностью обеспечивать более быстрый интернет по сравнению с предыдущими технологиями",- добавил он.

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