Закир Ибрагимов провел встречу с победителями 4-го конкурса “Yüksəliş” (ФОТО)

Председатель правления Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) “AzerGold” Закир Ибрагимов встретился с победителями 4-го конкурса “Yüksəliş” Асланом Гасанлы и Руфатом Мамедханлы в рамках программы наставничества проекта.

Закир Ибрагимов подчеркнул, что конкурс “Yüksəliş”, учрежденный Распоряжением Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, внес значительный вклад в выявление и поддержку перспективных лидеров, обладающих высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами посредством инновационного подхода, а также в создание кадрового банка в стране.

В ходе ознакомительной встречи З.Ибрагимов поздравил участников программы наставничества с тем, что они воспользовались предоставленной государством возможностью и вошли в число победителей высококонкурентного конкурса.

Председатель отметил, что победителям будет оказана необходимая поддержка для развития их существующего потенциала, повышения профессиональных навыков и управленческого опыта путем привлечения их к практической деятельности, и предоставил подробную информацию о деятельности ЗАО “AzerGold”.

На встрече также обсуждалась работа, которую предстоит проделать в рамках программы наставничества и планов личного развития.

Победители конкурса “Yüksəliş” в своих выступлениях выразили благодарность за предоставленную возможность и искреннюю встречу, подчеркнув свою веру в то, что реализуемая программа внесет значительный вклад в их личностное развитие.