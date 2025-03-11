Задержанные рейсы из-за закрытия воздушного пространства уже вылетели в Москву - AZAL (ОБНОВЛЕНО) (Дополнено)

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(Первая версия была опубликована в 10:56)

БАКУ/Trend/ - В связи с открытием воздушного пространства Российской Федерации над городом Москва самолеты рейсов авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) J2-807 (Внуково) и J2-181 (Домодедово), выполняемые по маршруту Баку-Москва, вылетели в 12:25 и 12:35 соответственно.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

*** 10:56

В связи с закрытием воздушного пространства над Москвой (Российская Федерация) наблюдаются задержки рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) по маршруту Баку-Москва - J2-807 (Внуково) и J2-181 (Домодедово), сказали во вторник Trend в ЗАО Azerbaijan Airlines.

В целях обеспечения безопасности полетов AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и будет регулярно информировать пассажиров о возможных изменениях.

Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются всем необходимым в соответствии с правилами авиакомпании.