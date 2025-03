На выставке Expo 2025 состоится открытие национального павильона Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 13 апреля в Осаке, Япония, откроется Всемирная выставка "Osaka Kansai Expo 2025" на тему "Проектирование общества будущего для наших жизней" (Designing the Future Society for our lives). Азербайджан, успешно участвующий в выставках Expo с 2000 года, и в этом году представлен национальным павильоном.

Как сообщает Trend, национальный павильон, созданный по инициативе Центра Гейдара Алиева, будет располагаться в секции «Связывая жизни» (Connecting Lives) и представит тему «Семь мостов к устойчивому развитию» (Seven Bridges for Sustainability).

Концепция павильона вдохновлена поэмой великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви «Семь красавиц». Здесь будут продемонстрированы богатое культурное наследие Азербайджана, его технологическое развитие, приверженность устойчивому развитию, а также открытость к диалогу, ведь именно через диалог и взаимодействие возможно достичь ясного, гармоничного и устойчивого будущего.

Фасад трехэтажного павильона выполнен в виде традиционных узоров, олицетворяющих азербайджанское искусство и ремесло. Посетители начнут свое путешествие по павильону с изучения различных направлений, которые символизируют семь красавиц - культурное разнообразие, культурное наследие, традиционное искусство, архитектурные шедевры, устойчивое развитие, природные богатства, спорт и туризм.

В павильоне также будут представлены три дерева, символизирующие Азербайджан и Японию: «Азербайджанское дерево», «Японское дерево» и «Дерево дружбы» - синтез двух культур.

Напомним, что в 2022 году главный комиссар Азербайджана по «Экспо 2025», директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, генеральный секретарь «Экспо 2025» Хироюки Исигэ и главный комиссар «Экспо 2025» Коджи Ханэда подписали соглашение об участии страны в выставке. Придавая большое значение отношениям с Японией и участию в мировых выставках «Экспо», Азербайджан стал первой страной, подписавшей соглашение об участии в «Осака, Кансай Экспо 2025».

«Экспо 2025» охватит территорию свыше 155 гектаров и объединит 165 стран и 7 международных организаций. Выставка также рассматривается как важная платформа для достижения Целей устойчивого развития ООН. Ожидается, что за 184 дня ее работы экспозицию посетят 28 миллионов человек. Маскотом «Экспо 2025» стал необычный персонаж, созданный из воды, символизирующий ритм устойчивой жизни.

Миллионы людей до 13 октября смогут не только ознакомиться с экспонатами, но и изучить возможности совместного формирования будущего общества. Это пространство также станет пространством для создания и обмена новыми идеями, объединения знаний и передовых технологий для решения глобальных проблем.