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Физической подготовке азербайджанских военнослужащих уделяется особое внимание (ВИДЕО)

Общество Материалы 11 марта 2025 18:22 (UTC +04:00)
Физической подготовке азербайджанских военнослужащих уделяется особое внимание (ВИДЕО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - С целью повышения боевой подготовки и сохранения здоровья военнослужащих в азербайджанской армии особое внимание уделяется физической подготовке.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Во всех видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях, а также в учебных заведениях специального назначения личный состав регулярно участвует в занятиях по физической подготовке и активно принимает участие в массовых спортивных мероприятиях.

На занятиях, помимо плавания, тхэквондо, борьбы, дзюдо, бега, бокса, футбола, волейбола и других видов спорта, военнослужащих обучают самообороне и рукопашному бою.

Физическая подготовка военнослужащих постоянно находится в центре внимания.

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