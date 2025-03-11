Объявлена дата очередного заседания суда по уголовному делу Рубена Варданяна

БАКУ /Trend/ - Очередное судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также о терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, назначено на 18 марта.

Об этом было объявлено в ходе сегодняшнего судебного заседания, сообщает Trend.

Отметим, что сегодня на открытом судебном заседании, проведенном в Бакинском военном суде, под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также выбранным им адвокатом.

В начале заседания судья Зейнал Агаев разъяснил потерпевшим, впервые участвовавшим в этом судебном процессе, их права и обязанности.

Затем обвиняемый Рубен Варданян выразил протест против состава коллегии судей, рассматривавшей дело, отметив, что некоторые из его ходатайств, поданных в ходе предыдущих судебных заседаний, не были удовлетворены.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев, выражая отношение к ходатайству, отметил, что ходатайство такого же содержания было рассмотрено на предыдущих судебных заседаниях и были приняты соответствующие решения.

Также было подчеркнуто, что в уголовно-процессуальном законодательстве Азербайджанской Республики установлены конкретные обстоятельства протеста в адрес судьи, и данный протест должен быть обоснован. Также обоснование Р. Варданяном своего возражения не обстоятельствами, предусмотренными законодательством, а тем, что его ходатайства не были удовлетворены, не может являться основанием. По этой причине прокурор попросил суд оставить возражение без рассмотрения.

Присутствовавшие на судебном заседании потерпевшие заявили, что согласны с позицией стороны обвинения.

Председательствовавший на заседании Зейнал Агаев не поддержал возражение, заявив, что обвиняемый уже в четвертый раз выражает протест против коллегии судей по одному и тому же вопросу, отметив, что каждое из представленных Р.Варданяном обстоятельств было детально рассмотрено и по ним было вынесено решение, и в ходе текущего разбирательства не было представлено или обосновано никаких новых доказательств.

Затем государственный обвинитель Тарана Мамедова задала обвиняемому вопросы о минировании некогда находившихся под оккупацией суверенных территорий Азербайджанской Республики, процессе транспортировки туда оружия из разных мест, в том числе из Армении, его приобретении, порядке формирования предназначенных для этого финансовых средств, участии, поддержке, согласии и разрешении армянского государства, его руководства и высокопоставленных должностных лиц в этом процессе, а также о связях добровольцев и наемников с армянской армией, остававшейся на суверенных территориях Азербайджана, и с Арменией.

Обвиняемый отказался отвечать на вопросы.

Затем были допрошены свидетели по уголовному делу.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных статьями 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Он также обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьями 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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