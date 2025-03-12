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В Джабраиле проходят двухдневные выездные офтальмологические осмотры (ФОТО)

Общество Материалы 12 марта 2025 17:10 (UTC +04:00)
В Джабраиле проходят двухдневные выездные офтальмологические осмотры (ФОТО)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - В рамках программы «Великое возвращение», при организации министерства здравоохранения 12-13 марта Мобильная клиника Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой минздрава проводит в городе Джабраил офтальмологические медицинские осмотры граждан.

Об этом Trend сообщили в минздраве.

Основной целью двухдневной офтальмологической акции является оперативное обследование граждан, предотвращение ухудшения зрения, выявление ранней патологии зрения и назначение соответствующего лечения.

В первый день медицинской акции около 100 граждан прошли офтальмологический осмотр. По результатам обследований у некоторых граждан выявлены синдром сухого глаза, аллергический конъюнктивит, рефракционная патология, миопический астигматизм и другие заболевания. Также проведен общий мониторинг заболеваний глаз и обсуждены полученные результаты. В то же время для пациентов, столкнувшихся с серьезными проблемами и нуждающихся в сложных операциях, созданы условия для посещения Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой.

В целом в рамках двухдневной офтальмологической акции планируется обследование около 190 граждан.

В ходе акции было отмечено, что порой симптомы глазных заболеваний могут остаться незамеченными. С целью выявления патологии глаз на начальных стадиях специалисты Центра дали рекомендации местным жителям регулярно проходить общий офтальмологический осмотр.
В завершение были даны ответы на вопросы участников акции.

Следует отметить, что министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.

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В Джабраиле проходят двухдневные выездные офтальмологические осмотры (ФОТО)
В Джабраиле проходят двухдневные выездные офтальмологические осмотры (ФОТО)
В Джабраиле проходят двухдневные выездные офтальмологические осмотры (ФОТО)
В Джабраиле проходят двухдневные выездные офтальмологические осмотры (ФОТО)
В Джабраиле проходят двухдневные выездные офтальмологические осмотры (ФОТО)
В Джабраиле проходят двухдневные выездные офтальмологические осмотры (ФОТО)
В Джабраиле проходят двухдневные выездные офтальмологические осмотры (ФОТО)
В Джабраиле проходят двухдневные выездные офтальмологические осмотры (ФОТО)
В Джабраиле проходят двухдневные выездные офтальмологические осмотры (ФОТО)
В Джабраиле проходят двухдневные выездные офтальмологические осмотры (ФОТО)
В Джабраиле проходят двухдневные выездные офтальмологические осмотры (ФОТО)
В Джабраиле проходят двухдневные выездные офтальмологические осмотры (ФОТО)
В Джабраиле проходят двухдневные выездные офтальмологические осмотры (ФОТО)
В Джабраиле проходят двухдневные выездные офтальмологические осмотры (ФОТО)
В Джабраиле проходят двухдневные выездные офтальмологические осмотры (ФОТО)
В Джабраиле проходят двухдневные выездные офтальмологические осмотры (ФОТО)
В Джабраиле проходят двухдневные выездные офтальмологические осмотры (ФОТО)
В Джабраиле проходят двухдневные выездные офтальмологические осмотры (ФОТО)
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