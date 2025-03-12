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В Ханкенди начался снос так называемого "дома правительства" армянских сепаратистов (ВИДЕО)

Общество Материалы 12 марта 2025 17:25 (UTC +04:00)
В Ханкенди начался снос так называемого "дома правительства" армянских сепаратистов (ВИДЕО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - В городе Ханкенди начался снос здания так называемого "дома правительства" армянских сепаратистов

Информацию об этом подтвердила в среду Trend заведующая отделом по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы.

Она отметила, что причиной сноса здания является его непригодное для эксплуатации состояние.

"На его месте будет построено новое здание, которое будет использоваться в административных целях", - добавила А.Тельмангызы.

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