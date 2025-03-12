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Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Общество Материалы 12 марта 2025 17:30 (UTC +04:00)
Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось 4-е в этом году заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики, рассмотрено более 100 обращений.

Об этом в среду Trend сообщил член Комиссии Рашад Меджид.

Он отметил, что на заседании были рассмотрены обращения лиц, осужденных в связи с дорожно-транспортными происшествиями.

"Каждое обращение было рассмотрено и приняты решения. Комиссия продолжит работу в последующие недели", - добавил Р.Меджид.

Напомним, что ранее в этом году состоялись три заседания Комиссии, на которых было рассмотрено более 300 обращений.

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