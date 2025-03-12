Назначен новый замглавы ИВ города Нахчыван

БАКУ/ Trend/ - Имран Мамедов назначен заместителем главы Исполнительной власти (ИВ) города Нахчыван.

Как сообщает Trend, соответствующий приказ подписал глава ИВ Джаббар Мусаев.

Согласно документу, Имран Гариб оглу Мамедов назначен заместителем главы Исполнительной власти города Нахчыван - начальником отдела анализа и прогнозирования социально-экономического развития.

И.Мамедов сегодня был представлен коллективу аппарата главы ИВ и уже приступил к исполнению новых обязанностей.

Отметим, что до назначения на эту должность Имран Мамедов работал руководителем департамента в Агентстве инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.