В ЗАО "AzerGold" состоялся очередной семинар по месторождениям нерудных полезных ископаемых (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ЗАО "AzerGold" состоялся очередной семинар с участием соответствующих государственных структур и субъектов предпринимательства по совершенствованию управления в сфере использования месторождений нерудных полезных ископаемых на территории страны.

На семинаре, организованном в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 23 декабря 2024 года о совершенствовании управления в области использования месторождений нерудных полезных ископаемых, был представлен набор предварительных предложений, подготовленных по результатам исследований, полевых выездов, опросов и анализов, проведенных с целью изучения текущей ситуации. В презентации, подготовленной международной консалтинговой компанией “Boston Consulting Group”, привлеченной к процессу ЗАО "AzerGold", обсуждалась текущая ситуация в сфере месторождений нерудных полезных ископаемых, предложения по совершенствованию управления на основе прогрессивной международной практики и стандартов, а также пути решения проблем, с которыми сталкиваются участники рынка.

Было отмечено, что подготовка предложений в этом направлении служит повышению эффективности и прозрачности, совершенствованию механизмов контроля, адаптации местного производства к вызовам мирового рынка, организации деятельности на основе экологических норм и стандартов, международных требований за счет применения инновационных подходов, обеспечению благоприятных условий для деятельности участников рынка, а также содействует социально-экономическому развитию страны за счет создания новых рабочих мест. Затем были заслушаны выступления заинтересованных сторон и состоялся широкий обмен мнениями. В результате обсуждений было решено, что регулирующие органы и компании, специализирующиеся на эксплуатации месторождений нерудных полезных ископаемых, в течение 1 недели представят свои отзывы о предложениях в письменной форме.

Следует отметить, что в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 23 декабря 2024 года “О совершенствовании управления в сфере эксплуатации месторождений нерудных полезных ископаемых в Азербайджанской Республике” ЗАО “AzerGold” должно в течение четырех месяцев проанализировать текущую ситуацию в сфере эксплуатации месторождений нерудных полезных ископаемых, изучить соответствующий рынок и в зависимости от результатов проводимых анализов подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по совершенствованию управления в этой сфере.

В то же время Обществу с учетом международных стандартов в течение шести месяцев подготовить и представить в Кабинет Министров Азербайджанской Республики предложения по совершенствованию национальных стандартов в области изучения, исследования, разведки, разработки и эксплуатации месторождений нерудных полезных ископаемых, а также принять необходимые меры по решению других вопросов, вытекающих из настоящего Распоряжения.