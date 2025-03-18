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В Ханкенди обнаружен подземный туннель (ФОТО)

Общество Материалы 18 марта 2025 15:36 (UTC +04:00)
В Ханкенди обнаружен подземный туннель (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - В городе Ханкенди обнаружен подземный туннель длиной предположительно в тысячи метров.

Как сообщает во вторник корреспондент Карабахского бюро Trend, один из входов в подземное помещение тюремного типа находится на одной из центральных улиц города.

Двери камер запираются снаружи при помощи четырех запорных устройств. Сообщается, что одна из квартир, расположенных над входом в туннель, принадлежала высокопоставленному армянскому военному.

Установлено, что подвал, ранее использовавшийся в качестве тюрьмы, во время Отечественной войны служил убежищем.

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В Ханкенди обнаружен подземный туннель (ФОТО)
В Ханкенди обнаружен подземный туннель (ФОТО)
В Ханкенди обнаружен подземный туннель (ФОТО)
В Ханкенди обнаружен подземный туннель (ФОТО)
В Ханкенди обнаружен подземный туннель (ФОТО)
В Ханкенди обнаружен подземный туннель (ФОТО)
В Ханкенди обнаружен подземный туннель (ФОТО)
В Ханкенди обнаружен подземный туннель (ФОТО)
В Ханкенди обнаружен подземный туннель (ФОТО)
В Ханкенди обнаружен подземный туннель (ФОТО)
В Ханкенди обнаружен подземный туннель (ФОТО)
В Ханкенди обнаружен подземный туннель (ФОТО)
В Ханкенди обнаружен подземный туннель (ФОТО)
В Ханкенди обнаружен подземный туннель (ФОТО)
В Ханкенди обнаружен подземный туннель (ФОТО)
В Ханкенди обнаружен подземный туннель (ФОТО)
В Ханкенди обнаружен подземный туннель (ФОТО)
В Ханкенди обнаружен подземный туннель (ФОТО)
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