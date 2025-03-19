В Азербайджане завершена выплата пособий, пенсий и государственной адресной соцпомощи за март

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты, подведомственный министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, осуществил досрочную выплату всех социальных пособий за март в связи с праздниками Новруз и Рамазан.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что на сегодняшний день полностью завершены выплаты пенсий в регионах, а также пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

"До 7 марта были выплачены пенсии пенсионерам, проживающим в городах Баку, Сумгайыт, а также в Абшеронском районе.

Таким образом, все выплаты пенсий, пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи в этом месяце завершены раньше срока", - говорится в информации Госфонда.

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