Похоронен военнослужащий Рустам Гамидов, погибший в результате схода снежной лавины (ФОТО) (Обновлено)

БАРДА /Trend/ - Похоронен азербайджанский военнослужащий Гамидов Рустам Руслан оглу, погибший в результате схода снежной лавины в Гедабейском районе.

Как сообщает Trend, на похоронах присутствовали его родные и близкие, представители общественности района.

12:39

Прошла церемония прощания с азербайджанским военнослужащим Рустамом Руслан оглу Гамидовым, погибшим в результате схода снежной лавины в Гедабейском районе.

Тело погибшего военнослужащего сегодня было передано его семье в городе Барда, сообщает местный корреспондент Trend.

Отметим, что Гамидов Рустам Руслан оглу, 2005 года рождения, был обручен, до его мобилизации из рядов армии оставалось 10 дней.

Напомним, что вчера были обнаружены тела военнослужащих азербайджанской армии, солдат Иманова Али Тариэль оглу и Гамидова Руслана Рустам оглу, которые, возвращаясь с места несения службы, расположенного на территории Гедабейского района, в туманную погоду попали под снежную лавину.

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