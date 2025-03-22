Похоронен военнослужащий Али Иманов, погибший в результате схода снежной лавины (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Сабирабадском районе похоронен военнослужащий срочной службы Али Тариэль оглу Иманов, погибший в результате схода снежной лавины. Его тело было обнаружено минувшим днем.

Как сообщает Trend, тело Али Иманова доставили в село Муган Гянджали в Сабирабаде, где он родился и вырос. Состоялась церемония прощания с погибшим.

Али Иманова похоронили на кладбище села. На похоронах присутствовали члены его семьи, представители Исполнительной власти района, правоохранительных органов, общественности и военнослужащие.

Отметим, что Иманов Али Тариэль оглу, 2006 года рождения, отправился на действительную военную службу в апреле 2024 года.

Напомним, что 19 марта солдаты Иманов Али Тариэль оглу и Гамидов Руслан Рустам оглу, возвращаясь с места несения службы, расположенного на территории Гедабейского района, попали под снежную лавину в туманную погоду.

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