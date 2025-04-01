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PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (FOTO)

Общество Материалы 1 апреля 2025 10:29 (UTC +04:00)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (FOTO)
Фото: PASHA Holding

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БАКУ/Trend/ - Начиная с 2023-го года PASHA Holding с участием сети супермаркетов Bravo проводит программу социальной поддержки детей не достигших 18-ти лет, героев Азербайджана, погибших в 44-дневной Отечественной войне. В рамках программы по случаю таких праздников, как Новый год, Новруз, Гурбан и Рамазан, а также Дня Победы, детям шехидов предоставляются праздничные подарки от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo.

С начала марта, подарки, включающие в себя разнообразные продукты питания, были доставлены семьям шехидов сетью супермаркетов Bravo по случаю священого праздника Рамазан.

В настоящее время проект охватывает в общей сложности более 2000 детей, более 1000 семей шехидов, погибших в 44-дневной Отечественной войне, после ее окончания, а также в ходе антитеррористических мероприятий.

Напомним, эта программа, организованная PASHA Holding и ее дочерними компаниями, также охватывает сферу образования и здравоохранения.

PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (FOTO)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (FOTO)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (FOTO)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (FOTO)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (FOTO)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (FOTO)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (FOTO)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (FOTO)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (FOTO)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (FOTO)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (FOTO)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (FOTO)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (FOTO)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (FOTO)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (FOTO)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (FOTO)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (FOTO)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (FOTO)
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