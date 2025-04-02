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Скончался заслуженный журналист Азербайджана Валех Магеррамли

Общество Материалы 2 апреля 2025 01:09 (UTC +04:00)
Скончался заслуженный журналист Азербайджана Валех Магеррамли
Фото: Совет печати Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Скончался заслуженный журналист Азербайджана Валех Магеррамли.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Совета печати Азербайджана.

Сообщается, что он скончался сегодня в своей квартире в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.

Валех Магеррамли родился в 1952 году в Марнеульском районе Грузии. С 1991 года работал на ответственных должностях в газете Səs ("Голос") переводчиком, корреспондентом, ответственным секретарем, заместителем главного редактора.

Удостоин медали «Терегги» и почетного звания «Заслуженный журналист».

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