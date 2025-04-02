БАКУ /Trend/ - Скончался заслуженный журналист Азербайджана Валех Магеррамли.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Совета печати Азербайджана.

Сообщается, что он скончался сегодня в своей квартире в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.

Валех Магеррамли родился в 1952 году в Марнеульском районе Грузии. С 1991 года работал на ответственных должностях в газете Səs ("Голос") переводчиком, корреспондентом, ответственным секретарем, заместителем главного редактора.

Удостоин медали «Терегги» и почетного звания «Заслуженный журналист».